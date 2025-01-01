Магия свечей. Рояль при свечах. От Шопена до Эйнауди

StageMagic приглашает ценителей прекрасного на исключительное событие – концерт «Рояль при свечах. От Шопена до Эйнауди». Это не просто концерт, а уникальное музыкальное путешествие, которое пройдет в атмосфере утонченного старинного дома А.А. Половцова, озаренного светом сотен свечей.
Под волшебными пальцами виртуозного пианиста Льва Шишкина оживут шедевры романтизма Фредерика Шопена, наполненные страстью и глубиной. Затем звуки плавно перенесут нас к современности, к медитативным и пронзительным мелодиям Людовико Эйнауди. Вы сможете услышать, как на протяжении веков менялся музыкальный язык, как эволюционировала гармония и эмоциональный спектр.
Лев Шишкин – настоящий «путешественник по гармониям», мультижанровый музыкант с уникальной харизмой. Он известен петербургской публике как создатель авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина и активно участвует в различных музыкальных проектах и фестивалях по всей России. Его исполнение всегда предлагает глубокое погружение, виртуозность и искренний диалог со слушателем.
Перед началом концерта вы сможете посетить экскурсию по интерьерам замечательного особняка, расположенного неподалеку от Исаакиевского собора. Хозяин этого уникального дома, меценат Александр Александрович Половцов, привлек к его строительству выдающихся архитекторов своего времени, таких как Месмахер, Брюлло и Боссе.
В продаже доступны билеты четырех категорий с возможностью свободной рассадки:
Продолжительность концерта составляет 75 минут, он предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до концерта. Продолжительность экскурсии – 25 минут.
При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы. В этом случае группа, которая будет проходить на экскурсию, делится: первая группа – за 50 минут до начала концерта, вторая – за 25 минут до начала.
Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет, оставшиеся билеты не дадут возможность для посещения экспозиции.