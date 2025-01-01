Меню
Магия свечей. Рояль при свечах. От Шопена до Эйнауди
Магия свечей. Рояль при свечах. От Шопена до Эйнауди

Магия свечей. Рояль при свечах. От Шопена до Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в старинном особняке

StageMagic приглашает ценителей прекрасного на исключительное событие – концерт «Рояль при свечах. От Шопена до Эйнауди». Это не просто концерт, а уникальное музыкальное путешествие, которое пройдет в атмосфере утонченного старинного дома А.А. Половцова, озаренного светом сотен свечей.

Программа концерта

Под волшебными пальцами виртуозного пианиста Льва Шишкина оживут шедевры романтизма Фредерика Шопена, наполненные страстью и глубиной. Затем звуки плавно перенесут нас к современности, к медитативным и пронзительным мелодиям Людовико Эйнауди. Вы сможете услышать, как на протяжении веков менялся музыкальный язык, как эволюционировала гармония и эмоциональный спектр.

Исполнитель

Лев Шишкин – настоящий «путешественник по гармониям», мультижанровый музыкант с уникальной харизмой. Он известен петербургской публике как создатель авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина и активно участвует в различных музыкальных проектах и фестивалях по всей России. Его исполнение всегда предлагает глубокое погружение, виртуозность и искренний диалог со слушателем.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта вы сможете посетить экскурсию по интерьерам замечательного особняка, расположенного неподалеку от Исаакиевского собора. Хозяин этого уникального дома, меценат Александр Александрович Половцов, привлек к его строительству выдающихся архитекторов своего времени, таких как Месмахер, Брюлло и Боссе.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с возможностью свободной рассадки:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсионной частью
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсионной частью
  • Категория C (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

Продолжительность концерта составляет 75 минут, он предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до концерта. Продолжительность экскурсии – 25 минут.

Организационные моменты

При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы. В этом случае группа, которая будет проходить на экскурсию, делится: первая группа – за 50 минут до начала концерта, вторая – за 25 минут до начала.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет, оставшиеся билеты не дадут возможность для посещения экспозиции.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00 от 2900 ₽

