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Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена»
Киноафиша Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена»

Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный концерт, который станет исключительным диалогом с великими композиторами. Под таинственным мерцанием сотен свечей, пианистка Мария Чернышева исполнит бессмертные шедевры классики.

Программа вечера

В репертуаре Марии Чернышевой вы услышите:

  • Пронзительную «Лунную сонату» Бетховена
  • Нежное «К Элизе»
  • Страстные «Вальсы» Шопена
  • И другие жемчужины классической музыки

Исполнитель

Мария Чернышева — талантливая пианистка и музыкант-резидент «Особняка Серебрякова». Она является лауреатом и дипломантом международных конкурсов в США, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Украине и России. Кроме того, Мария активно участвует в музыкальных фестивалях и мастер-классах.

Экскурсия перед концертом

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию, на которой вы сможете почувствовать дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из залов поражает своим цветом, резными и расписными потолками, богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Атмосфера вечера

Проникновенные мелодии, роскошные интерьеры особняка и мерцание многочисленных огней создадут атмосферу, в которой вы сможете заново прочувствовать силу и красоту знаменитых шедевров.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкальным искусством в атмосфере исторического особняка!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена» Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена» Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена» Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена» Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена»

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