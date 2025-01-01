Магия свечей. «Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена»

Музыкальный вечер в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный концерт, который станет исключительным диалогом с великими композиторами. Под таинственным мерцанием сотен свечей, пианистка Мария Чернышева исполнит бессмертные шедевры классики.

Программа вечера

В репертуаре Марии Чернышевой вы услышите:

Пронзительную «Лунную сонату» Бетховена

Нежное «К Элизе»

Страстные «Вальсы» Шопена

И другие жемчужины классической музыки

Исполнитель

Мария Чернышева — талантливая пианистка и музыкант-резидент «Особняка Серебрякова». Она является лауреатом и дипломантом международных конкурсов в США, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Украине и России. Кроме того, Мария активно участвует в музыкальных фестивалях и мастер-классах.

Экскурсия перед концертом

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию, на которой вы сможете почувствовать дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из залов поражает своим цветом, резными и расписными потолками, богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Атмосфера вечера

Проникновенные мелодии, роскошные интерьеры особняка и мерцание многочисленных огней создадут атмосферу, в которой вы сможете заново прочувствовать силу и красоту знаменитых шедевров.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкальным искусством в атмосфере исторического особняка!