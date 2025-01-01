Меню
Магия свечей. Романтический джаз
Киноафиша Магия свечей. Романтический джаз

Магия свечей. Романтический джаз

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атмосферный джаз в Зеленом зале

StageMagic приглашает вас в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на незабываемый джазовый концерт, окружённый сотнями свечей! Погрузитесь в мир романтического джаза с виртуозами джаз-бэнда L.O.V.E. JAZZ.

Звуки классики джаза

Исполнители представят вам самые проникновенные и страстные хиты мировой джазовой классики, включая такие бессмертные мелодии, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и многие другие. Эти звуки заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Неповторимая атмосфера

Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века с высокими потолками, богатой лепниной и дворцовым убранством. В сочетании с сотнями свечей, это создаст непревзойдённую романтическую атмосферу для вашего вечера.

Информация о билетах

Обратите внимание, что в продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составит 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир джаза в таком уникальном окружении!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
18:30 от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Романтический джаз Магия свечей. Романтический джаз Магия свечей. Романтический джаз Магия свечей. Романтический джаз Магия свечей. Романтический джаз Магия свечей. Романтический джаз

