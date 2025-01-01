Магия свечей. Романтический джаз

Атмосферный джаз в Зеленом зале

StageMagic приглашает вас в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на незабываемый джазовый концерт, окружённый сотнями свечей! Погрузитесь в мир романтического джаза с виртуозами джаз-бэнда L.O.V.E. JAZZ.

Звуки классики джаза

Исполнители представят вам самые проникновенные и страстные хиты мировой джазовой классики, включая такие бессмертные мелодии, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и многие другие. Эти звуки заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Неповторимая атмосфера

Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века с высокими потолками, богатой лепниной и дворцовым убранством. В сочетании с сотнями свечей, это создаст непревзойдённую романтическую атмосферу для вашего вечера.

Информация о билетах

Обратите внимание, что в продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория A: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составит 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир джаза в таком уникальном окружении!