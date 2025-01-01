Магия свечей. Романтический джаз

Романтический вечер джаза при свечах в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас насладиться атмосферным джазом при свечах и посетить экскурсию в старинном особняке А.А. Половцова. В программе вечера прозвучат жемчужины джазовой музыки в исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Окунитесь в флёр любви и романтики! Сотни свечей в изысканных интерьерах особняка Половцова создадут ощущение праздника и роскоши, которые надолго останутся в вашей памяти.

Уникальный исторический контекст

Дом Архитектора, расположенный неподалёку от Исаакиевского собора, был построен меценатом Александром Александровичем Половцовым. Он привлек к работе выдающихся архитекторов своего времени: Месмахера, Брюлло и Боссе. Уникальные парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и столовая, отделанная кожей и орехом, прекрасно сохранили свой облик до наших дней.

Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, является подлинным шедевром. Здесь даже двери можно считать произведением искусства. В сочетании с джазовой музыкой, приглушенным светом и мерцанием свечей это место становится поистине волшебным!

Информация о мероприятии

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Внимание! В продаже билеты четырех категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

без экскурсии СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

Продолжительность концерта: 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до концерта. Продолжительность экскурсии - 25 минут.

При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы. В таком случае запуск первой группы состоится за 50 минут до начала концерта, а второй - за 25 минут до начала концерта. Обращаем ваше внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.