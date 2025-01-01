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Магия свечей. «Романтический джаз» в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. «Романтический джаз» в особняке Серебрякова

Магия свечей. «Романтический джаз» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Чарующий джаз в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

В сезон белых ночей мы приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в окружении сотен свечей. Это уникальное событие пройдет в роскошных интерьерах особняка XIX века – Доме искусств «Особняк Серебрякова».

Звуки романтического джаза

Вашими проводниками в мир романтического джаза станут виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. Они исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мировой джазовой классики: L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий, которые заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Здесь сохранился оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вы увидите великолепную парадную лестницу из белого мрамора, а также залы с резными и расписными потолками, украшенные лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 17:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 17:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1900 ₽

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