Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее

Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический джаз-концерт в Оранжерее Таврического Сада

В этот особенный вечер мы приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями, сиянием бесчисленных огней и вечным летом в Оранжерее Таврического Сада. Неважно, занято или свободно ваше сердце в этот миг — неповторимая атмосфера нашего концерта всколыхнет ваши чувства и наполнит сердце вдохновением!

Для вас прозвучат самые известные шедевры романтического джаза в исполнении высококлассного петербургского джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В программе концерта такие хиты, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, Moon River, Sway и многое другое.

Атмосферный джаз-концерт под куполом вечнозеленой Оранжереи — это шанс вновь пережить трепет первой любви и головокружительный восторг от долгожданного свидания. Это удовольствие, которое запомнится на всю жизнь!

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не пропустите уникальную возможность пережить этот незабываемый вечер!

Подборки
Где послушать джаз в Петербурге? Подборка джазовых событий от Киноафиши Где послушать джаз в Петербурге? Подборка джазовых событий от Киноафиши
Атмосферные концерты в необычных местах Петербурга Атмосферные концерты в необычных местах Петербурга

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее

В ближайшие дни

Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
10 августа в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК
18+
Юмор
Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК
3 августа в 21:00 Прекрасный Есенин
от 300 ₽
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
6+
Рок
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
20 ноября в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше