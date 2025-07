Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее

Романтический джаз-концерт в Оранжерее Таврического Сада

В этот особенный вечер мы приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями, сиянием бесчисленных огней и вечным летом в Оранжерее Таврического Сада. Неважно, занято или свободно ваше сердце в этот миг — неповторимая атмосфера нашего концерта всколыхнет ваши чувства и наполнит сердце вдохновением!

Для вас прозвучат самые известные шедевры романтического джаза в исполнении высококлассного петербургского джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В программе концерта такие хиты, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, Moon River, Sway и многое другое.

Атмосферный джаз-концерт под куполом вечнозеленой Оранжереи — это шанс вновь пережить трепет первой любви и головокружительный восторг от долгожданного свидания. Это удовольствие, которое запомнится на всю жизнь!

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не пропустите уникальную возможность пережить этот незабываемый вечер!