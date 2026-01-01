Магия свечей. «Романтический джаз» в Оранжерее

Джаз-концерт в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада (улица Шпалерная, дом 43) состоится уникальный джаз-концерт с романтическими хитами. В программе — известные композиции, такие как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek и It Don't Mean A Thing. Исполнители — потрясающая вокалистка Ольга Абдуллина, лауреат международных конкурсов, и джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

Под куполом вечнозелёной оранжереи создастся атмосфера трепетной первой любви и восторга от свидания. Этот концерт обязательно заинтересует всех, кто ценит качественный джаз и стремится провести вечер в уютной музыкальной обстановке.

Музыкальные жемчужины

В этот особенный вечер вы сможете насладиться чарующими мелодиями романтического джаза. Программа концерта наполнена великими хитами, которые возвращают нас к самым ярким моментам жизни.

Исполнители

Солист — Раиль Сафаргалиев (лауреат международных конкурсов)

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Информация о билетах

В продаже доступны билеты в четырех категориях:

Категория VIP (1-й ряд)

Категория А (2-й и 3-й ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой категории — свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и рекомендации

Концерт продлится 1 час 15 минут и рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность вновь пережить трепет первой любви и долгожданное свидание с джазом!