Магия свечей. «Романтический джаз» в Оранжерее

В Оранжерее Таврического сада (улица Шпалерная, дом 43) состоится уникальный джаз-концерт с романтическими хитами. В программе — известные композиции, такие как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek и It Don't Mean A Thing. Исполнители — потрясающая вокалистка Ольга Абдуллина, лауреат международных конкурсов, и джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.
Под куполом вечнозелёной оранжереи создастся атмосфера трепетной первой любви и восторга от свидания. Этот концерт обязательно заинтересует всех, кто ценит качественный джаз и стремится провести вечер в уютной музыкальной обстановке.
В этот особенный вечер вы сможете насладиться чарующими мелодиями романтического джаза. Программа концерта наполнена великими хитами, которые возвращают нас к самым ярким моментам жизни.
В продаже доступны билеты в четырех категориях:
В каждой категории — свободная рассадка на стульях.
Концерт продлится 1 час 15 минут и рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность вновь пережить трепет первой любви и долгожданное свидание с джазом!