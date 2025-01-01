Меню
Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза в особняке Серебрякова

Под лучами свечей в изысканных интерьерах особняка Серебрякова вас ждут незабываемые джазовые хиты Фрэнка Синатры. Виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS приглашают вас в мир романтической музыки, исполняя бессмертные мелодии, такие как Fly Me to the Moon, New York, New York, L.O.V.E. и многие другие.

Уникальная атмосфера

Погрузитесь в атмосферу, где звуки джаза заставляют ваши сердца биться в унисон с музыкой. А перед концертом вас ждет экскурсия по одному из самых красивых особняков Петербурга, который сохранил оригинальный фасад и великолепные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко.

Исторические детали

Вы сможете восхититься парадной лестницей из белого мрамора и уникальными залами, каждый из которых имеет свой цвет. В некоторых помещениях бережно сохранены подлинные изразцовые печи XIX века. Сотни свечей, старинные залы и знаменитые хиты Синатры создадут невероятную атмосферу для истинных ценителей искусства.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий, у каждой из которых свободная рассадка:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Экскурсия длится 25 минут.

Рекомендации для гостей

Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт разрешен для зрителей старше 6 лет.

Дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:30 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз: Frank Sinatra

