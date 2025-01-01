Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald

Вечер джаза в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в роскошных интерьерах особняка Серебрякова! В окружении многочисленных свечей для вас прозвучат атмосферные хиты, которые вошли в репертуар величайшей джазовой певицы Эллы Фитцжеральд, первой леди джаза. Исполнять их будет высококлассный бэнд JAZZ NOIR BAND.

Программа концерта

В программе вечера:

«Summertime»

«Cheek to Cheek»

«It Don’t Mean a Thing»

«Fly Me to the Moon»

и другие жемчужины джаза!

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, которая погрузит вас в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Вы сможете увидеть оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трёх категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45. Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:45.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:45. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться волшебством джаза в уникальной атмосфере!