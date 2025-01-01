Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в роскошных интерьерах особняка Серебрякова! В окружении многочисленных свечей для вас прозвучат атмосферные хиты, которые вошли в репертуар величайшей джазовой певицы Эллы Фитцжеральд, первой леди джаза. Исполнять их будет высококлассный бэнд JAZZ NOIR BAND.
В программе вечера:
Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, которая погрузит вас в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Вы сможете увидеть оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже доступны билеты трёх категорий:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться волшебством джаза в уникальной атмосфере!