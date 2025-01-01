Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald
Киноафиша Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald

Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в роскошных интерьерах особняка Серебрякова! В окружении многочисленных свечей для вас прозвучат атмосферные хиты, которые вошли в репертуар величайшей джазовой певицы Эллы Фитцжеральд, первой леди джаза. Исполнять их будет высококлассный бэнд JAZZ NOIR BAND.

Программа концерта

В программе вечера:

  • «Summertime»
  • «Cheek to Cheek»
  • «It Don’t Mean a Thing»
  • «Fly Me to the Moon»
  • и другие жемчужины джаза!

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, которая погрузит вас в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Вы сможете увидеть оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трёх категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться волшебством джаза в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:30 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald Магия свечей. Романтический джаз. Ella Fitzgerald

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
9 августа в 19:40 Stand Up Lab
от 990 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
14 августа в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
6+
Классическая музыка
Гала-концерт молодых арфистов России
21 сентября в 12:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше