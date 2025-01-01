Магия свечей. Романтическая неоклассика в ночи

Романтический концерт при свечах в Зеленом зале

StageMagic приглашает вас в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на уникальное событие – романтический концерт при свечах. На этом для вас прозвучат шедевры неоклассики, исполненные виртуозами из квартета Passione.

Атмосфера XIX века

Представьте себе затемненный зал XIX века с богатой лепниной и дворцовым убранством. В полумраке мерцают свечи, создавая атмосферу уюта и романтики. В это время квартет Passione будет исполнять проникновенные мелодии современных композиторов, чьи произведения покорили сердца миллионов слушателей.

Музыка, которая вдохновляет

В программе концерта – произведения таких мэтров, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Эти композиторы создали музыку, которую невозможно забыть; их мелодии стали неотъемлемой частью современного кинематографа. Каждый их саундтрек – это откровение, в котором простота и лаконичность воссоединяются с глубиной эмоций.

Информация о билетах

В продажу поступили билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и атмосферой романтики в исполнении талантливых музыкантов!