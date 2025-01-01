Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. «Романтическая неоклассика в ночи» в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. «Романтическая неоклассика в ночи» в особняке Серебрякова

Магия свечей. «Романтическая неоклассика в ночи» в особняке Серебрякова

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Романтический концерт в доме искусств «Особняк Серебрякова»

В сезон белых ночей Дом искусств «Особняк Серебрякова», настоящая жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает на уникальный романтический концерт. Приглашаем вас насладиться шедеврами неоклассики в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина.

Звучание шедевров

На концерте прозвучат произведения знаменитых современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Их музыка, ставшая неотъемлемой частью современного кинематографа, наполнена головокружительными симфоническими партиями и проникновенными мелодиями. Вы услышите лучшие композиции, включая саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Амели» и «Ходячий замок».

Информация о концерте

Исполнитель: Лев Шишкин (LEV PIANO)

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»)

Категории билетов:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуем приходить за 20 минут до начала. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. «Романтическая неоклассика в ночи» в особняке Серебрякова

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября пятница
22:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
12 декабря в 19:30 У Финляндского
от 1600 ₽
Odyssey x Biicla + special guest стерео ширина
18+
Фестиваль
Odyssey x Biicla + special guest стерео ширина
17 октября в 20:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Н.Алексеев Аб-т № 1
24 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше