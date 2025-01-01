Магия свечей. «Романтическая неоклассика в ночи» в особняке Серебрякова

Романтический концерт в доме искусств «Особняк Серебрякова»

В сезон белых ночей Дом искусств «Особняк Серебрякова», настоящая жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает на уникальный романтический концерт. Приглашаем вас насладиться шедеврами неоклассики в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина.

Звучание шедевров

На концерте прозвучат произведения знаменитых современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Их музыка, ставшая неотъемлемой частью современного кинематографа, наполнена головокружительными симфоническими партиями и проникновенными мелодиями. Вы услышите лучшие композиции, включая саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Амели» и «Ходячий замок».

Информация о концерте

Исполнитель: Лев Шишкин (LEV PIANO)

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»)

Категории билетов:

Категория VIP: 1-й ряд.

1-й ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуем приходить за 20 минут до начала. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.