Магия свечей. Романтическая неоклассика. Людовико Эйнауди

Концерт Людовико Эйнауди в Доме Архитектора

StageMagic приглашает вас на уникальную встречу с одним из самых востребованных композиторов современности — Людовико Эйнауди. Мероприятие пройдет в особняке А.А. Половцова (Доме Архитектора), расположенном в самом сердце Петербурга, на Большой Морской улице.

В атмосфере, наполненной мягким светом множества свечей, прозвучит проникновенная музыка Эйнауди, которую исполнит квинтет музыкантов-виртуозов Four Seasons. Эйнауди — итальянский композитор неоклассического направления, автор знаменитых саундтреков к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец». Его альбомы занимают лидирующие позиции по продажам в категории «неоклассика», а его произведения звучат по всему миру.

О музыке и исполнителе

Творчество Людовико Эйнауди гармонично сочетает в себе традиции классической музыки и современное звучание, включая этнические мотивы и элементы популярной музыки. Вы сможете насладиться его произведениями в живом исполнении, которое станет незабываемым опытом.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом концерта у вас будет возможность пройти экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Это историческое здание удивляет своим великолепием: архитектурная выверенность, отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом. Продолжительность экскурсии составит 25 минут.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

Напоминаем, что в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Если билетов с экскурсией не осталось, остальные не позволят посетить экспозицию.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Если возникнет необходимость, администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до начала концерта, вторая — за 25 минут.

Не упустите возможность насладиться музыкой Людовико Эйнауди в уникальной атмосфере Дома Архитектора!