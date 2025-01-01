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Магия свечей. «Романтическая классика» в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. «Романтическая классика» в особняке Серебрякова

Магия свечей. «Романтическая классика» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт VIRTUOSI в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

В сезон белых ночей Дом искусств «Особняк Серебрякова», жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает вас на особенный концерт при сиянии сотен свечей. Под сводами старинного особняка прозвучат шедевры романтической классики в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Программа вечера

В этот вечер вы сможете насладиться знаменитым циклом концертов «Времена года» Антонио Вивальди и величайшими произведениями Моцарта, Баха и других известных классиков. Легкие мелодии в жанре инструментального concerto grosso создадут атмосферу королевских времен с балами и приемами великосветских особ.

Экскурсия по особняку

До начала концерта у вас будет уникальная возможность посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет и уникальное оформление: резные и расписные потолки, богатый лепной декор и изразцовые печи XIX века.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 18:15)
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий (начало экскурсии в 18:15)
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
17:00

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