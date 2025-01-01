Магия свечей. Романтическая классика в особняке Серебрякова

Концерт под сиянием свечей в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — истинная жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет при свете сотен свечей. В этом старинном особняке прозвучат шедевры романтической классики в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Программа вечера

В этот вечер зрителей ожидает исполнение знаменитого цикла концертов «Времена года» Вивальди, а также величайших произведений Моцарта, Баха и других известных классиков. Легкие мелодии в жанре инструментального concerto grosso создадут атмосферу королевских времен с балами и приемами великосветских особ.

Экскурсия и интерьер

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. «Особняк Серебрякова» сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код для посещения концерта: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители вечера — Квартет VIRTUOSI.

Билеты и продолжительность

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в удивительной атмосфере!