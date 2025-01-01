Магия свечей. «Романсы о любви» в особняке Серебрякова

Вечер романсов о любви в особняке Серебрякова

Под сводами старинного Особняка Серебрякова, жемчужины Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века, вас ждет незабываемый вечер романсов о любви. Солисты ведущих театров города исполнят для вас шедевры великих композиторов: Чайковского, Рахманинова, итальянские серенады Тости, а также проникновенные песни Шуберта и солнечные неаполитанские канцоны.

Позвольте каждому аккорду, звучащему в мерцающем свете сотен свечей, открыть вам силу великой любви — от трепетной влюбленности до трагического накала.

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по парадным залам особняка, где вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Здесь до сих пор сохранились оригинальный фасад и великолепные дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает грандиозная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из залов имеет свой уникальный цвет, а потолки отличаются резьбой и живописью, дополненной богатым лепным декором. Особый интерес представляют изразцовые печи XIX века, сохранившиеся в нескольких залах.

Рекомендуемый дресс-код

Для этого мероприятия мы рекомендуем соблюдать дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP : 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория A : 2-й и 3-й ряды с экскурсионной программой и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

: 2-й и 3-й ряды с экскурсионной программой и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15. Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность концерта с экскурсионной программой составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность самой экскурсии — 25 минут. Гостям с билетами категории B рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться волшебной атмосферой вечера романса и прекрасного звучания музыки!