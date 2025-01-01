Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова

Под сводами старинного Особняка Серебрякова — жемчужины Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — вас ожидает уникальный вечер, посвященный романсу о любви. Атмосфера сотен свечей создаст неповторимое настроение, а музыка великих композиторов перенесет вас в мир чувств и эмоций.
Солисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас шедевры:
Каждый аккорд, звучащий в мерцающем свете, откроет силу великой любви — от трепетной влюбленности до трагического накала.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
В продаже доступны билеты трёх категорий со свободной рассадкой:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия.