Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова

Вечер романсов о любви в Особняке Серебрякова

Под сводами старинного Особняка Серебрякова — жемчужины Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — вас ожидает уникальный вечер, посвященный романсу о любви. Атмосфера сотен свечей создаст неповторимое настроение, а музыка великих композиторов перенесет вас в мир чувств и эмоций.

Музыкальная программа

Солисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас шедевры:

Петра Ильича Чайковского

Сергея Рахманинова

Итальянские серенады Тости

Проникновенные песни Франца Шуберта

Солнечные неаполитанские канцоны

Каждый аккорд, звучащий в мерцающем свете, откроет силу великой любви — от трепетной влюбленности до трагического накала.

Информация о мероприятии

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты трёх категорий со свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд.

1-й ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия.