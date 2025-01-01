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Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова

Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер романсов о любви в Особняке Серебрякова

Под сводами старинного Особняка Серебрякова — жемчужины Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — вас ожидает уникальный вечер, посвященный романсу о любви. Атмосфера сотен свечей создаст неповторимое настроение, а музыка великих композиторов перенесет вас в мир чувств и эмоций.

Музыкальная программа

Солисты ведущих театров Петербурга исполнят для вас шедевры:

  • Петра Ильича Чайковского
  • Сергея Рахманинова
  • Итальянские серенады Тости
  • Проникновенные песни Франца Шуберта
  • Солнечные неаполитанские канцоны

Каждый аккорд, звучащий в мерцающем свете, откроет силу великой любви — от трепетной влюбленности до трагического накала.

Информация о мероприятии

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты трёх категорий со свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова

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