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Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях
Киноафиша Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

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О концерте

Энергия рок-музыки в историческом зале особняка Половцева

Белый зал особняка А.А. Половцова станет местом для уникального музыкального события: концерт ансамбля Fire Cellos. В этот вечер классические инструменты обретут новую жизнь, исполняя знаменитые рок-хиты в совершенно неожиданном исполнении.

Fire Cellos доказывают, что виолончели могут зазвучать с мощью настоящей рок-группы. Их виртуозная техника, стремительные смычки и невероятная энергетика превращают каждое выступление в захватывающее шоу. Публика сможет насладиться бессмертными композициями, такими как We Will Rock You (Queen), Numb (Linkin Park), Nothing Else Matters (Metallica), Highway to Hell (AC/DC), Creep (Radiohead), Viva la Vida (Coldplay) и Smells Like Teen Spirit (Nirvana).

Уникальная атмосфера вечера

Перед началом концерта каждый гость получит бокал игристого, что добавит изысканности вечеру. Величие исторического особняка в контексте звучания рок-музыки создаст неповторимый контраст, сочетая классическую эстетику и дерзкий характер рока.

Информация о билетах и продолжительности

Билеты доступны в четырех категориях:

  • VIP (1 ряд)
  • COMFORT (2 и 3 ряды)
  • А (4 ряд)
  • В (5 ряд)

В каждой категории — свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

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В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря воскресенье
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
8 января пятница
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

Фотографии

Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

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