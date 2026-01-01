Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

Энергия рок-музыки в историческом зале особняка Половцева

Белый зал особняка А.А. Половцова станет местом для уникального музыкального события: концерт ансамбля Fire Cellos. В этот вечер классические инструменты обретут новую жизнь, исполняя знаменитые рок-хиты в совершенно неожиданном исполнении.

Fire Cellos доказывают, что виолончели могут зазвучать с мощью настоящей рок-группы. Их виртуозная техника, стремительные смычки и невероятная энергетика превращают каждое выступление в захватывающее шоу. Публика сможет насладиться бессмертными композициями, такими как We Will Rock You (Queen), Numb (Linkin Park), Nothing Else Matters (Metallica), Highway to Hell (AC/DC), Creep (Radiohead), Viva la Vida (Coldplay) и Smells Like Teen Spirit (Nirvana).

Уникальная атмосфера вечера

Перед началом концерта каждый гость получит бокал игристого, что добавит изысканности вечеру. Величие исторического особняка в контексте звучания рок-музыки создаст неповторимый контраст, сочетая классическую эстетику и дерзкий характер рока.

Информация о билетах и продолжительности

Билеты доступны в четырех категориях:

VIP (1 ряд)

COMFORT (2 и 3 ряды)

А (4 ряд)

В (5 ряд)

В каждой категории — свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.