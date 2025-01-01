Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее

Огненный рок-концерт в Оранжерее Таврического Сада

Рок — это драйв, свобода и никаких правил! Почувствуйте мощь настоящего рока на концерте ансамбля Fire Cellos в Оранжерее Таврического Сада. Этот уникальный коллектив виртуозно исполнит легендарные рок-хиты, перевернув ваше представление о виолончелях и взорвав зал своим огненным звучанием. Искры будут лететь с каждой струной, создавая незабываемую атмосферу!

В программе:

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Linkin Park – Numb

Metallica – Nothing Else Matters

AC/DC – Highway to Hell

Muse – Sing for Absolution

Radiohead – Creep

Coldplay – Viva la Vida

Nirvana – Smells Like Teen Spirit и многое другое!

Исполнители: Ансамбль Fire Cellos

Билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс стать частью этого огненного шоу!