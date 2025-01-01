Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее

Рок — это драйв, свобода и никаких правил! Почувствуйте мощь настоящего рока на концерте ансамбля Fire Cellos в Оранжерее Таврического Сада. Этот уникальный коллектив виртуозно исполнит легендарные рок-хиты, перевернув ваше представление о виолончелях и взорвав зал своим огненным звучанием. Искры будут лететь с каждой струной, создавая незабываемую атмосферу!
В программе:
Исполнители: Ансамбль Fire Cellos
Билеты двух категорий:
В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.
Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.
Не упустите шанс стать частью этого огненного шоу!