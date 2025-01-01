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Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее

Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Огненный рок-концерт в Оранжерее Таврического Сада

Рок — это драйв, свобода и никаких правил! Почувствуйте мощь настоящего рока на концерте ансамбля Fire Cellos в Оранжерее Таврического Сада. Этот уникальный коллектив виртуозно исполнит легендарные рок-хиты, перевернув ваше представление о виолончелях и взорвав зал своим огненным звучанием. Искры будут лететь с каждой струной, создавая незабываемую атмосферу!

В программе:

  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Linkin Park – Numb
  • Metallica – Nothing Else Matters
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Muse – Sing for Absolution
  • Radiohead – Creep
  • Coldplay – Viva la Vida
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit и многое другое!

Исполнители: Ансамбль Fire Cellos

Билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс стать частью этого огненного шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее

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