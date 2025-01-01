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Магия свечей. «Рахманинов: Романсы»
Киноафиша Магия свечей. «Рахманинов: Романсы»

Магия свечей. «Рахманинов: Романсы»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебный вечер романса в особняке Серебрякова

Вас ждёт незабываемый вечер, где время словно останавливается. В парадных залах особняка Серебрякова вы услышите самые проникновенные романсы Сергея Рахманинова в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

Музыка и атмосфера

Старинный голубой зал озарится золотым сиянием сотен свечей, а в это время прозвучат романсы, такие как «Весенние воды», «Сирень», «Не пой, красавица, при мне» и «О нет, молю, не уходи!». Эти произведения являются жемчужинами вокальной лирики Рахманинова, и их исполнение станет настоящим подарком для ценителей музыки.

Экскурсия по историческим залам

Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века. В ходе экскурсии вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная парадная лестница. Каждый из залов имеет свой уникальный цвет, а резные и расписные потолки, а также богатое лепное украшение создают атмосферу роскоши. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет исторического колорита.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:45.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсионным и без экскурсионного обслуживания. Начало экскурсии в 18:45.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Рахманинов: Романсы» Магия свечей. «Рахманинов: Романсы» Магия свечей. «Рахманинов: Романсы» Магия свечей. «Рахманинов: Романсы» Магия свечей. «Рахманинов: Романсы»

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