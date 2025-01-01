Магия свечей. «Рахманинов: Романсы»

Вас ждёт незабываемый вечер, где время словно останавливается. В парадных залах особняка Серебрякова вы услышите самые проникновенные романсы Сергея Рахманинова в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.
Старинный голубой зал озарится золотым сиянием сотен свечей, а в это время прозвучат романсы, такие как «Весенние воды», «Сирень», «Не пой, красавица, при мне» и «О нет, молю, не уходи!». Эти произведения являются жемчужинами вокальной лирики Рахманинова, и их исполнение станет настоящим подарком для ценителей музыки.
Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века. В ходе экскурсии вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.
Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная парадная лестница. Каждый из залов имеет свой уникальный цвет, а резные и расписные потолки, а также богатое лепное украшение создают атмосферу роскоши. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет исторического колорита.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.