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Магия свечей. Queen Symphony
Киноафиша Магия свечей. Queen Symphony

Магия свечей. Queen Symphony

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О концерте

Симфоническое чтение хитов QUEEN в Белом зале особняка Половцова

В это вечер Белый зал особняка Половцова наполнится сиянием сотен свечей и музыкой легендарной группы QUEEN. Вас ждет уникальная программа, где мощь рок-музыки встретится с благородством симфонического звучания. Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA представит новое прочтение бессмертных композиций, изменивших историю мировой музыки.

Звучание, которое покоряет

В концерте прозвучат такие легендарные хиты, как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Love of My Life» и многие другие. Каждая из этих песен получит новое звучание, сохранив свою энергию, и обретет глубину, масштаб и богатство оркестрового исполнения.

Историческая атмосфера особняка

Особняк Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, считается одним из самых красивых исторических зданий Санкт-Петербурга. Его великолепные интерьеры были созданы выдающимися мастерами своего времени, такими как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, где состоится концерт, а также другие парадные помещения — будуар с эркером, библиотека и отделанная кожей и орехом столовая — восхищают своей изящностью и великолепной сохранностью.

Уникальные условия для зрителей

Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого, что создаст атмосферу праздника. Величие исторического особняка, мерцание свечей и музыка QUEEN в исполнении камерного оркестра создадут вечер, где рок и классика сольются в едином звучании, открывая бессмертные хиты с новой, впечатляющей стороны.

Информация о билетах

В продаже находятся билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Queen Symphony

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В других городах
Декабрь
Январь
12 декабря суббота
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
22 декабря вторник
20:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
28 декабря понедельник
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
3 января воскресенье
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony Магия свечей. Queen Symphony

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