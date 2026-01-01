Магия свечей. Queen Symphony

Симфоническое чтение хитов QUEEN в Белом зале особняка Половцова

В это вечер Белый зал особняка Половцова наполнится сиянием сотен свечей и музыкой легендарной группы QUEEN. Вас ждет уникальная программа, где мощь рок-музыки встретится с благородством симфонического звучания. Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA представит новое прочтение бессмертных композиций, изменивших историю мировой музыки.

Звучание, которое покоряет

В концерте прозвучат такие легендарные хиты, как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Love of My Life» и многие другие. Каждая из этих песен получит новое звучание, сохранив свою энергию, и обретет глубину, масштаб и богатство оркестрового исполнения.

Историческая атмосфера особняка

Особняк Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, считается одним из самых красивых исторических зданий Санкт-Петербурга. Его великолепные интерьеры были созданы выдающимися мастерами своего времени, такими как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, где состоится концерт, а также другие парадные помещения — будуар с эркером, библиотека и отделанная кожей и орехом столовая — восхищают своей изящностью и великолепной сохранностью.

Уникальные условия для зрителей

Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого, что создаст атмосферу праздника. Величие исторического особняка, мерцание свечей и музыка QUEEN в исполнении камерного оркестра создадут вечер, где рок и классика сольются в едином звучании, открывая бессмертные хиты с новой, впечатляющей стороны.

Информация о билетах

В продаже находятся билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP (1 ряд)

Категория COMFORT (2 и 3 ряды)

Категория А (4 ряд)

Категория В (5 ряд)

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.