Магия свечей. Queen Symphony
Магия свечей. Queen Symphony

6+
Возраст 6+

О концерте

Симфоническое звучание хитов QUEEN в особняке Серебрякова

В стенах особняка Серебрякова пройдет уникальное событие, которое порадует всех поклонников легендарной рок-группы QUEEN. Симфоническое исполнение мировых хитов подарит новое звучание знакомым мелодиям. Камерный оркестр Virtuosi Orchestra исполнит зажигательные аранжировки таких популярных треков, как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Don't Stop Me Now», «Love of My Life» и многих других.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта гости смогут насладиться экскурсией по одному из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк впечатляет оригинальным фасадом и дворцовыми интерьерами в стилях классицизма и барокко. Внутренние залы украшены великолепной парадной лестницей из белого мрамора, резными и расписными потолками, а также изразцовыми печами XIX века, сохранившимися в нескольких залах.

Билеты и организация мероприятия

Концерт разделен на два отделения с антрактом продолжительностью 15 минут. Продолжительность мероприятия с экскурсией составляет 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Экскурсия продлится 25 минут. Обратите внимание, что рекомендованный дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»).

Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта, особенно тем, кто приобрел билеты категории B. Это мероприятие рассчитано на зрителей старше 6 лет.

Март
9 марта понедельник
18:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

