Магия свечей. «Queen. Симфорок» в оранжерее

Легенды музыки: уникальный вечер с QUEEN в Таврическом саду

В оранжерее Таврического сада среди сотен свечей прозвучит гигантская музыка легендарной рок-группы QUEEN. Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA представит захватывающую программу, в которой симфоническое звучание соединится с невероятной энергетикой хитов.

В этом вечере вы сможете насладиться новыми аранжировками бессмертных композиций, таких как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Don't Stop Me Now» и «Love of My Life». Эти хиты обретают новое струнное величие и многогранность, сохраняя оригинальное звучание, которое покорило сердца миллионов.

Исполнители

Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория A (2-ой и 3-ий ряд)

Категория B (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой категории свободная рассадка на стульях.

Дополнительная информация

Продолжительность программы составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше шести лет.