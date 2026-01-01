Магия свечей. «Queen. Симфорок» в оранжерее

В оранжерее Таврического сада среди сотен свечей прозвучит гигантская музыка легендарной рок-группы QUEEN. Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA представит захватывающую программу, в которой симфоническое звучание соединится с невероятной энергетикой хитов.
В этом вечере вы сможете насладиться новыми аранжировками бессмертных композиций, таких как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Don't Stop Me Now» и «Love of My Life». Эти хиты обретают новое струнное величие и многогранность, сохраняя оригинальное звучание, которое покорило сердца миллионов.
Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA
В продаже доступны билеты четырех категорий:
В каждой категории свободная рассадка на стульях.
Продолжительность программы составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше шести лет.