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Магия свечей. «Queen. Симфорок» в оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Queen. Симфорок» в оранжерее

Магия свечей. «Queen. Симфорок» в оранжерее

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Легенды музыки: уникальный вечер с QUEEN в Таврическом саду

В оранжерее Таврического сада среди сотен свечей прозвучит гигантская музыка легендарной рок-группы QUEEN. Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA представит захватывающую программу, в которой симфоническое звучание соединится с невероятной энергетикой хитов.

В этом вечере вы сможете насладиться новыми аранжировками бессмертных композиций, таких как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Don't Stop Me Now» и «Love of My Life». Эти хиты обретают новое струнное величие и многогранность, сохраняя оригинальное звучание, которое покорило сердца миллионов.

Исполнители

Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория A (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория B (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой категории свободная рассадка на стульях.

Дополнительная информация

Продолжительность программы составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. «Queen. Симфорок» в оранжерее

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
9 сентября среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
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