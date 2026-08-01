Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок

Оркестр Virtuosi Show Orchestra исполняет хиты Queen

Под сводами величественной Петрикирхе, среди сотен мерцающих свечей, оживёт музыка одной из самых легендарных рок-групп в истории — «Queen». В этот вечер культовые хиты обретут новое звучание, объединив мощь рок-музыки с благородством и красотой оркестрового исполнения.

На сцену выйдет камерный оркестр «Virtuosi Show Orchestra» — коллектив, известный своей виртуозностью, энергией и яркими аранжировками, которые позволяют заново раскрывать шедевры мировой музыки. Музыканты подарят слушателям незабываемый концерт, где каждая композиция превращается в настоящее симфоническое полотно.

Звучат бессмертные хиты

В программе концерта — бессмертные хиты, такие как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Don't Stop Me Now», «Love of My Life» и многие другие композиции, покорившие сердца миллионов.

Уникальная атмосфера

Мерцающий свет сотен свечей, величественная атмосфера старинного собора и мощное звучание оркестра создадут удивительное пространство, где рок встречается с классикой, а любимые песни звучат ещё ярче. Этот вечер даст возможность вновь пережить самые сильные эмоции и почувствовать магию великих хитов!

Информация о концерте

Исполнители: камерный оркестр «Virtuosi Show Orchestra».

Продолжительность концерта — 1 час. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.