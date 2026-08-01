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Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок
Киноафиша Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок

Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Оркестр Virtuosi Show Orchestra исполняет хиты Queen

Под сводами величественной Петрикирхе, среди сотен мерцающих свечей, оживёт музыка одной из самых легендарных рок-групп в истории — «Queen». В этот вечер культовые хиты обретут новое звучание, объединив мощь рок-музыки с благородством и красотой оркестрового исполнения.

На сцену выйдет камерный оркестр «Virtuosi Show Orchestra» — коллектив, известный своей виртуозностью, энергией и яркими аранжировками, которые позволяют заново раскрывать шедевры мировой музыки. Музыканты подарят слушателям незабываемый концерт, где каждая композиция превращается в настоящее симфоническое полотно.

Звучат бессмертные хиты

В программе концерта — бессмертные хиты, такие как «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Don't Stop Me Now», «Love of My Life» и многие другие композиции, покорившие сердца миллионов.

Уникальная атмосфера

Мерцающий свет сотен свечей, величественная атмосфера старинного собора и мощное звучание оркестра создадут удивительное пространство, где рок встречается с классикой, а любимые песни звучат ещё ярче. Этот вечер даст возможность вновь пережить самые сильные эмоции и почувствовать магию великих хитов!

Информация о концерте

Исполнители: камерный оркестр «Virtuosi Show Orchestra».
Продолжительность концерта — 1 час. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
17:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24

Фотографии

Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок Магия свечей. Queen. Легендарный симфорок

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