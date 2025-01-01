Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен

Романтический вечер с Jazz Retro Band «Близкие Люди»

Как описать неописуемое? Мы нашли способ — через музыку. В романтической атмосфере особняка Серебрякова при мерцании свечей Jazz Retro Band «Близкие Люди» представит программу, вдохновленную знаменитой теорией «пяти языков любви». Вам предстоит услышать, как «звучит» любовь, и узнать её пять главных диалектов, погружаясь в изысканное путешествие от нежных слов до страстных прикосновений, переложенное на язык джаза.

Уникальность вечера

Глубина и разнообразие звучания программы поразят вас. На вечере будут представлены пять языков мира: русский, английский, французский, итальянский и испанский. Это обещает сделать вечер незабываемым, полном тонких эмоций и изящного джаза.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта гостей ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и резные потолки, богатое украшение лепным декором. Интересно, что в нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Jazz Retro Band «Близкие Люди» был собран в 2018 году с целью играть музыку, которая по душе любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет эту команду среди других джазовых коллективов Санкт-Петербурга.

Билеты и информация

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта).

1-й ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта). Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без (начало экскурсии за 45 минут до концерта).

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без (начало экскурсии за 45 минут до концерта). Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.