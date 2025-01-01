Меню
Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен
Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен

Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический вечер с Jazz Retro Band «Близкие Люди»

Как описать неописуемое? Мы нашли способ — через музыку. В романтической атмосфере особняка Серебрякова при мерцании свечей Jazz Retro Band «Близкие Люди» представит программу, вдохновленную знаменитой теорией «пяти языков любви». Вам предстоит услышать, как «звучит» любовь, и узнать её пять главных диалектов, погружаясь в изысканное путешествие от нежных слов до страстных прикосновений, переложенное на язык джаза.

Уникальность вечера

Глубина и разнообразие звучания программы поразят вас. На вечере будут представлены пять языков мира: русский, английский, французский, итальянский и испанский. Это обещает сделать вечер незабываемым, полном тонких эмоций и изящного джаза.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта гостей ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и резные потолки, богатое украшение лепным декором. Интересно, что в нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Jazz Retro Band «Близкие Люди» был собран в 2018 году с целью играть музыку, которая по душе любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет эту команду среди других джазовых коллективов Санкт-Петербурга.

Билеты и информация

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта).
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без (начало экскурсии за 45 минут до концерта).
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен

Октябрь
10 октября пятница
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен Магия свечей. Пять языков любви. Вечер романтических песен

