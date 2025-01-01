Меню
Магия свечей. Пять языков любви. Романтические песни в Оранжерее
Магия свечей. Пять языков любви. Романтические песни в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уютный вечер в Оранжерее Таврического сада

«Love is...». Как описать неописуемое? Мы нашли способ — через музыку. Пока за окном рыхлый снег и бушует метель, приглашаем вас провести незабываемый зимний вечер в Оранжерее Таврического сада.

Музыкальное путешествие на пяти языках

Вас ждет программа, вдохновленная знаменитой теорией «пяти языков любви». Вместе с Jazz Retro Band «Близкие Люди» вы отправитесь в изысканное путешествие от нежных слов до страстных прикосновений, переложенное на язык джаза. Уникальность вечера придает не только его глубина, но и звучание на пяти языках мира: русском, английском, французском, итальянском и испанском.

Романтика под звуки джаза

Романтические песни при свечах под куполом вечнозеленой Оранжереи согреют вас теплом в эту зимнюю пору и подарят прекрасное настроение!

Исполнители

Jazz Retro Band «Близкие Люди» был собран в 2018 году, чтобы играть музыку, которая по душе любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет этот коллектив среди многих других джазовых групп Санкт-Петербурга.

Информация для зрителей

В продаже билеты трех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го ряда)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Декабрь
24 декабря среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

