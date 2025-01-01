Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма

Погружение в оперные страсти при свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в аутентичных интерьерах особняка Серебрякова. Это место, где каждый уголок дышит историей, подарит вам возможность насладиться произведениями великого Джакомо Пуччини в завораживающей атмосфере.

В программе – шедевры Пуччини

Солисты ведущих театров Санкт-Петербурга представят бессмертные арии и дуэты из опер «Тоска», «Турандот», «Богема» и «Мадам Баттерфляй». Эти произведения погрузят вас в мир любви, ревности и отчаяния, от которых замирает сердце.

Экскурсия по историческому дому

Перед началом концерта у вас есть возможность посетить уникальную экскурсию и узнать историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко, а великолепная мраморная лестница, резные потолки и изразцовые печи XIX века не оставят вас равнодушными.

Дресс-код и особенности мероприятия

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий, каждая из которых подразумевает свободную рассадку:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Просим гостей, купивших билет без экскурсии, приходить за 15 минут до начала концерта.