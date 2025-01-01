Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма
Киноафиша Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма

Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в оперные страсти при свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в аутентичных интерьерах особняка Серебрякова. Это место, где каждый уголок дышит историей, подарит вам возможность насладиться произведениями великого Джакомо Пуччини в завораживающей атмосфере.

В программе – шедевры Пуччини

Солисты ведущих театров Санкт-Петербурга представят бессмертные арии и дуэты из опер «Тоска», «Турандот», «Богема» и «Мадам Баттерфляй». Эти произведения погрузят вас в мир любви, ревности и отчаяния, от которых замирает сердце.

Экскурсия по историческому дому

Перед началом концерта у вас есть возможность посетить уникальную экскурсию и узнать историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко, а великолепная мраморная лестница, резные потолки и изразцовые печи XIX века не оставят вас равнодушными.

Дресс-код и особенности мероприятия

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий, каждая из которых подразумевает свободную рассадку:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Просим гостей, купивших билет без экскурсии, приходить за 15 минут до начала концерта.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма

В ближайшие дни

Paris, Paris, Paris… Концерт на крыше
6+
Джаз Рок Неоклассика Французский шансон
Paris, Paris, Paris… Концерт на крыше
17 августа в 16:00 Крыша Zarenkov Gallery
от 2000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
14 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Несерьезный разговор
18+
Юмор
Несерьезный разговор
22 августа в 22:00 Stage Standup Club
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше