Магия свечей. Пуччини: Шедевры веризма

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в аутентичных интерьерах особняка Серебрякова. Это место, где каждый уголок дышит историей, подарит вам возможность насладиться произведениями великого Джакомо Пуччини в завораживающей атмосфере.
Солисты ведущих театров Санкт-Петербурга представят бессмертные арии и дуэты из опер «Тоска», «Турандот», «Богема» и «Мадам Баттерфляй». Эти произведения погрузят вас в мир любви, ревности и отчаяния, от которых замирает сердце.
Перед началом концерта у вас есть возможность посетить уникальную экскурсию и узнать историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко, а великолепная мраморная лестница, резные потолки и изразцовые печи XIX века не оставят вас равнодушными.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
В продаже доступны билеты трех категорий, каждая из которых подразумевает свободную рассадку:
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Просим гостей, купивших билет без экскурсии, приходить за 15 минут до начала концерта.