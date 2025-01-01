Меню
Магия свечей. Прогулка по Вене: от Гайдна до Штрауса
Магия свечей. Прогулка по Вене: от Гайдна до Штрауса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Венского Золотого Века в особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию золотого века Вены в стенах старинного особняка Серебрякова. Приглушенный свет сотен свечей и роскошные интерьеры создадут неповторимую атмосферу изысканности, перенося вас в эпоху роскошных балов и салонных вечеров.

Виртуозная программа

Квартет VIRTUOSI виртуозно раскроет всю палитру венской музыки — от изящных и остроумных менуэтов Гайдна до ослепительных вальсов Штрауса. Это уникальный шанс отправиться в незабываемое путешествие сквозь время и пространство, наслаждаясь произведениями великих композиторов.

Экскурсия по особняку

До начала концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку и погрузиться в историю одного из самых красивых петербургских домов. Он сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, роскошное лепное украшение.

Некоторые залы сохранили изразцовые печи XIX века, которые добавляют исторического очарования.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Дресс-код и возрастные ограничения

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Октябрь
19 октября воскресенье
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

