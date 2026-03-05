Магия свечей. Прогулка по Вене: Моцарт, Гайдн, Штраус

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится концерт, посвященный выдающимся австрийским композиторам — Моцарту, Гайдну и Штраусу. В программе представлены произведения, которые олицетворяют венскую классическую школу. Музыка перенесёт слушателей в атмосферу императорских балов и аристократических салонов XVIII-XIX веков.
Концерт откроет перед вами великолепие музыки Моцарта, Гайдна и Штрауса — символов венской классической традиции. Вы сможете насладиться мелодиями, пронизанными духом старинной Вены, где элегантность сочетается с грацией.
От Моцарта, мастера глубоких мелодий и гениальной гармонии, до Гайдна, короля чистоты звучания и воздушности, и, наконец, до Штрауса с его яркими и энергичными польками. Каждый из этих композиторов подарит зрителям атмосферу венских балов, где безудержное веселье сочетается с утонченностью.
В продаже доступны билеты трёх категорий. Все категории предлагают свободную рассадку на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Вход возможен для зрителей старше 6 лет.