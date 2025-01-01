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Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки
Киноафиша Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки

Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер классической музыки в особняке Серебрякова

Погрузитесь в чарующую атмосферу вечера в аристократических интерьерах особняка Серебрякова, где время замедляет свой ход под мерцающий свет сотен свечей. В роскошном зале, хранящем шепот веков, прозвучат бессмертные романтические шедевры.

Квартет VIRTUOSI и музыкальные шедевры

Квартет VIRTUOSI воплотит всю палитру любовных признаний — от нежных адажио до страстных сонат, написанных великими композиторами прошлого. Изысканные мелодии, которые коснутся самых потаенных струн души, заставят ваше сердце биться в унисон с музыкой Вивальди, Моцарта, Шуберта и Чайковского. Это будет незабываемое свидание с вечной красотой!

Уникальная экскурсия по историческим залам

Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, а резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором и изразцовые печи XIX века создают атмосферу настоящего дворянского уюта.

Информация о билетах и дресс-коде

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с возможностью свободной рассадки на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки Магия свечей. Признание в любви. Шедевры мировой музыки

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