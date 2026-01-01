Магия свечей. Поп-хиты в джазе

Оповещения от Киноафиши
6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Поп-хиты в джазе: концерт Noir Jazz Band

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдёт концерт «Поп-хиты в джазе». Высококлассный бэнд Noir Jazz Band исполнит узнаваемые песни Майкла Джексона, Элтона Джона и Стинга в джазовых аранжировках. Эти знакомые мелодии получат новую жизнь благодаря энергии и ритму, что станет настоящим открытием как для любителей джаза, так и для поклонников поп-музыки.

Незабываемые аранжировки

В этот вечер популярные хиты предстанут в джазовых аранжировках — с живой импровизацией и неожиданными гармониями. Ритм будет меняться: он может стать плавным или, наоборот, более дерзким. Мелодии обречены на новое лиричное звучание, а общее настроение концертной программы обещает быть совершенно уникальным.

Исторический контекст

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где располагался один из первых электробиографов (первая волна кинотеатров), уже звучала музыка, которая вновь будет представлена для вас.

Исполнители

Buon Gusto Band.

Билеты и продолжительность концерта

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-ый ряд.
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Март
28 марта суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

