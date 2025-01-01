Магия свечей. Полночь в Париже. Вечер французского шансона

Вечер французского шансона в «Особняке Серебрякова»

Новая культурная жемчужина Санкт-Петербурга — дом искусств «Особняк Серебрякова» — приглашает вас на уникальный вечер французского шансона! В исполнении JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» зрители смогут ощутить атмосферу Парижа и погрузиться в мир душевного джаза.

Программа вечера

В этот вечер для вас прозвучат самые популярные песни из репертуара таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и многих других французских исполнителей. Программа наполнена хитами, которые перенесут вас на улицы французской столицы, создавая романтическую атмосферу свиданий и любви. В числе исполненных произведений — «Les Champs Elysees», «Paroles», «La Vie En Rose», «Je Veux» и многие другие.

Атмосфера и дресс-код

Вечер пройдет в окружении сотен свечей, что создаст приятную и интимную атмосферу. Мы рекомендуем соблюдать дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Это добавит изысканности вашему вечеру и поможет погрузиться в атмосферу французского очарования.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряд.

2-й и 3-й ряд. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала выступления. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепным вечером французского шансона в «Особняке Серебрякова»!