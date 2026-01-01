Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Песня первой любви. К юбилею Арно Бабаджаняна

О концерте

Юбилейный концерт к 105-летию Арно Бабаджаняна

Юбилейный концерт к 105-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна — это вечер музыки, где сценический размах встречается с глубокой личной интонацией. Его мелодии легко узнаются с первых нот и давно стали частью музыкальной памяти. Это музыка, к которой возвращаются на протяжении всей жизни, в разные моменты и эпохи.

Арно Бабаджанян — композитор, который величественно соединил академическую культуру с выразительностью эстрады. В его творчестве вы найдете яркую мелодику, тонкую лирику и внутренний драматизм. Каждая музыкальная тема звучит как законченная история, полная эмоций и смыслов.

Программа концерта

Юбилейный вечер предоставляет возможность услышать это музыкальное наследие в живом исполнении. В программе — изящные сольные номера и прекрасные дуэты, среди которых особенно стоят:

  • «Песня первой любви»
  • «Благодарю тебя»
  • «Твои следы»
  • «Мосты»
  • «Верни мне музыку»

Одним из ключевых произведений станет «Ноктюрн» — одна из самых узнаваемых и проникновенных тем композитора. Также в концерте будут звучать инструментальные произведения «Экспромт» и «Элегия», которые подчеркивают мастерство Бабаджаняна в создании музыкальных форм.

Исполнители концерта

В концерте участвуют:
Лауреат Международных конкурсов Владимир Московкин (баритон)
Лауреат Международных конкурсов Илья Болдырев (баритон)
Лауреат Международных конкурсов Марианна Закарян (сопрано)
Лауреат Международных конкурсов Софья Бугаян (фортепиано)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 75 минут. Это мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет поколения!

Купить билет на концерт Магия свечей. Песня первой любви. К юбилею Арно Бабаджаняна

Апрель
4 апреля суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

