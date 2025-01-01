Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета

Гала-концерт шедевров мирового балета в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Открытие новой культурной жемчужины Санкт-Петербурга с двухвековой историей — Дом искусств «Особняк Серебрякова»! В сезон белых ночей приглашаем вас на исключительное событие, которое привлечет внимание всех любителей балета.

Программа концерта

В атмосферу роскошного особняка Серебрякова вы окунетесь на гала-концерте, где вас ждут самые известные номера из классических балетов, таких как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Выступят артисты именитых театров, включая Мариинский, в сопровождении камерного оркестра VIRTUOSI.

Особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников». Это уникальная возможность насладиться красотой балета в уникальном исполнении.

Экскурсия и атмосфера

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по парадным залам XIX века, где вы сможете почувствовать дыхание истории. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. В великолепном вестибюле находится парадная лестница из белого мрамора, а каждый зал отличается своим цветом, рельефными потолками и лепным декором.

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века. И в завершение каждого визита вас ждет приятный комплимент — бокал игристого вина!

Дресс-код и билеты

Приветствуется элегантный дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты двух категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:00.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:00. Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта: с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.