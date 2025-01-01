Меню
Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета
Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гала-концерт шедевров мирового балета в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Открытие новой культурной жемчужины Санкт-Петербурга с двухвековой историей — Дом искусств «Особняк Серебрякова»! В сезон белых ночей приглашаем вас на исключительное событие, которое привлечет внимание всех любителей балета.

Программа концерта

В атмосферу роскошного особняка Серебрякова вы окунетесь на гала-концерте, где вас ждут самые известные номера из классических балетов, таких как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Выступят артисты именитых театров, включая Мариинский, в сопровождении камерного оркестра VIRTUOSI.

Особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников». Это уникальная возможность насладиться красотой балета в уникальном исполнении.

Экскурсия и атмосфера

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по парадным залам XIX века, где вы сможете почувствовать дыхание истории. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. В великолепном вестибюле находится парадная лестница из белого мрамора, а каждый зал отличается своим цветом, рельефными потолками и лепным декором.

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века. И в завершение каждого визита вас ждет приятный комплимент — бокал игристого вина!

Дресс-код и билеты

Приветствуется элегантный дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты двух категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:00.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта: с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 3900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета Магия свечей. Pas de deux. Шедевры мирового балета

