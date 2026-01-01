Магия свечей. Paris, Paris... Французский шансон в особняке

Концерт джаз-мануш: вечер французской культуры

В волшебной атмосфере под светом сотен свечей состоится уникальный концерт, который погрузит вас в мир французской культуры. На сцену выйдет первый в Ростове оркестр джаз-мануш Ratatouille Manouche Orchestre. Ожидайте зажигательную программу, насыщенную французским шармом.

Музыкальные деликатесы

Концерт порадует вас известными хитами французских шансонье, мелодиями из знаменитых фильмов и произведениями современных авторов на французском языке. Также будем наслаждаться инструментальными композициями в уникальной стилистике джаз-мануш (gypsy swing).

История Gypsy swing

Этот музыкальный стиль возник в 30-х годах прошлого века и быстро завоевал популярность по всему миру. Gypsy swing оказал заметное влияние на многие музыкальные направления, которые появились позже. Сегодня джаз-мануш звучит не только в небольших кафе по всей Франции, но и на больших эстрадных площадках, а также на многочисленных фестивалях цыганского джаза, проходящих в Европе.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты из Ratatouille Manouche Orchestre:

Лера Колобова — вокал

Сергей Проворов — гитара

Ирина Николова — скрипка

Даниил Устинов — контрабас

Григорий Половинка — баян

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события и насладиться виртуозной игрой профессиональных ростовских музыкантов в атмосферном арт-пространстве!