Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

Концерт квартета Passione в пространстве «Вокруг Центр»

В Зелёном зале арт-пространства «Вокруг Центр» пройдет уникальный концерт квартета Passione. В программе — музыкальные шедевры от Антонио Вивальди и Иоганна Пахельбеля до рок-хитов Coldplay и The Beatles. Гости услышат как классические композиции, так и современные мелодии, создавая атмосферу мощной энергии звука.

В этот вечер в «Особняке 1898» классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей. Квартет Passione исполнит музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

В окружении сотен свечей мы услышим всеми любимый цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки — Антонио Вивальди. Затем нас ждут известные произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Программа продолжится проникновенными мелодиями неоклассика Людовико Эйнауди, который покорил сердца миллионов. Завершит вечер кульминация — рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд сцены!

Концерт состоится в историческом здании «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. В его стенах когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже уже звучала музыка, которую вы услышите на концерте.

Исполнители

Квартет Passione

Билеты

Обратите внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-й ряд

Категория A — 2-й и 3-й ряды

Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.