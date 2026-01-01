Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт квартета Passione в пространстве «Вокруг Центр»

В Зелёном зале арт-пространства «Вокруг Центр» пройдет уникальный концерт квартета Passione. В программе — музыкальные шедевры от Антонио Вивальди и Иоганна Пахельбеля до рок-хитов Coldplay и The Beatles. Гости услышат как классические композиции, так и современные мелодии, создавая атмосферу мощной энергии звука.

В этот вечер в «Особняке 1898» классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей. Квартет Passione исполнит музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

В окружении сотен свечей мы услышим всеми любимый цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки — Антонио Вивальди. Затем нас ждут известные произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Программа продолжится проникновенными мелодиями неоклассика Людовико Эйнауди, который покорил сердца миллионов. Завершит вечер кульминация — рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд сцены!

Концерт состоится в историческом здании «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. В его стенах когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже уже звучала музыка, которую вы услышите на концерте.

Исполнители

  • Квартет Passione

Билеты

Обратите внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-й ряд
  • Категория A — 2-й и 3-й ряды
  • Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
30 октября пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

В ближайшие дни

Магия свечей. Золотой век Голливуда: легендарные песни из кино
6+
Живая музыка

Магия свечей. Золотой век Голливуда: легендарные песни из кино

25 сентября в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1500 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
6+
Живая музыка

Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах

20 ноября в 18:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Hollyflame
12+
Поп Хип-хоп

Hollyflame

25 ноября в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше