Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

Музыкальное путешествие с квартетом Passione

В этот вечер в Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет виртуозных музыкантов Passione исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Музыка разных эпох и жанров

В окружении сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки. Программа концерта включает в себя:

  • Популярный цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди.
  • Классические произведения таких композиторов, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель.
  • Проникновенные мелодии неоклассика Людовико Эйнауди, который покорил сердца миллионов слушателей.
  • Завершит вечер настоящая бомба – рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены.

Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен. Каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Информация о концерте

Исполнители: Квартет Passione.

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта: 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 20 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
19:30 от 1800 ₽

