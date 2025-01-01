Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов

В этот вечер в Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет виртуозных музыкантов Passione исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.
В окружении сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки. Программа концерта включает в себя:
Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен. Каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!
Исполнители: Квартет Passione.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта: 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.