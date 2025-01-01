Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее

Музыкальное путешествие в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет виртуозных музыкантов «Four Seasons» исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Программа вечера

В окружении тропических растений и сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. В программе:

Цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди.

Популярные произведения таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель.

Проникновенные мелодии неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего миллионы сердец.

Рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены.

Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен, где каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Исполнители и билеты

Исполнители: Квартет Four Seasons

Внимание! В продаже билеты двух категорий:

VIP: 1-ый и 2-ой ряд

1-ый и 2-ой ряд СТАНДАРТ: все ряды, начиная с 3-го ряда

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.