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Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее

Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет виртуозных музыкантов «Four Seasons» исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Программа вечера

В окружении тропических растений и сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. В программе:

  • Цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди.
  • Популярные произведения таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель.
  • Проникновенные мелодии неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего миллионы сердец.
  • Рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены.

Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен, где каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Исполнители и билеты

Исполнители: Квартет Four Seasons

Внимание! В продаже билеты двух категорий:

  • VIP: 1-ый и 2-ой ряд
  • СТАНДАРТ: все ряды, начиная с 3-го ряда

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее

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