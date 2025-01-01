Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

Праздничный концерт с «Северной Пальмирой» в Петрикирхе

Что общего между Вивальди, Штраусом и Jingle Bells? Все это можно услышать за один вечер на праздничном концерте в центре украшенного Петербурга! В самое волшебное время года камерный оркестр «Северная Пальмира» приглашает вас под своды Петрикирхе для музыкального вечера, который согреет ваши сердца и подарит искрометное новогоднее настроение.

Программа концерта

На этом концерте вы услышите все ваши любимые произведения! Виртуозные концерты для скрипки с оркестром «Времена года» Вивальди — это настоящий шедевр, захватывающий дух и уже триста лет покоряющий слушателей по всему миру. Вивальди смог воплотить в звуках знойную грозу, весеннее солнце и суровую зимнюю метель.

Но на этом музыкальное путешествие только начинается! Вместе с оркестром вы отправитесь в поисках самых любимых мелодий Штрауса и даже перенесётесь к согревающему камину под знаменитые мировые новогодние хиты, такие как Jingle Bells и Merry Christmas!

Исполнители и продолжительность

Исполнителями концерта выступает квартет Four Seasons. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Концерт предназначен для зрителей всех возрастов, начиная с нуля лет. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в атмосферу праздничной музыки!