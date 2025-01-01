Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

Концерт при свечах в особняке Серебрякова

В самое волшебное время года приглашаем вас на уникальный концерт при свечах в стенах великолепного особняка Серебрякова. Новогодние интерьеры создадут неповторимую атмосферу праздника, где каждая деталь будет говорить о приближении чуда!

Программа вечера

Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI исполнил знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди — шедевр, который уже триста лет покоряет сердца слушателей по всему миру. После этого мы перенесемся на изысканный бал XIX века, где в блеске свечей зазвучат страстные вальсы и легкие польки Иоганна Штрауса, унося всех в мир изящества и романтики.

Финал вечера

Концерт завершится уютным путешествием к согревающему камину, где для вас прозвучат самые любимые рождественские хиты, такие как Jingle Bells, Merry Christmas и многие другие. Пусть знакомые с детства мелодии наполнят ваши сердца теплом и радостью, а этот праздничный вечер запомнится надолго!

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с бесплатной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-й ряд.

Категория А — 2-й и 3-й ряды.

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.