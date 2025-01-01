Меню
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт при свечах в особняке Серебрякова

В самое волшебное время года приглашаем вас на уникальный концерт при свечах в стенах великолепного особняка Серебрякова. Новогодние интерьеры создадут неповторимую атмосферу праздника, где каждая деталь будет говорить о приближении чуда!

Программа вечера

Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI исполнил знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди — шедевр, который уже триста лет покоряет сердца слушателей по всему миру. После этого мы перенесемся на изысканный бал XIX века, где в блеске свечей зазвучат страстные вальсы и легкие польки Иоганна Штрауса, унося всех в мир изящества и романтики.

Финал вечера

Концерт завершится уютным путешествием к согревающему камину, где для вас прозвучат самые любимые рождественские хиты, такие как Jingle Bells, Merry Christmas и многие другие. Пусть знакомые с детства мелодии наполнят ваши сердца теплом и радостью, а этот праздничный вечер запомнится надолго!

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с бесплатной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-й ряд.
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
27 декабря суббота
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽
30 декабря вторник
22:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽
31 декабря среда
17:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽
5 января понедельник
21:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

