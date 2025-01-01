Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

6+
Возраст 6+

О концерте

Уникальный концерт при свечах в особняке Серебрякова

В самое волшебное время года приглашаем вас на уникальный концерт при свечах в стенах великолепного особняка Серебрякова. Украшенные к Новому году интерьеры создадут неповторимую атмосферу праздника, где каждая деталь будет говорить о приближении чуда!

Программа вечера

Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI исполнит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди — шедевр, который на протяжении трех столетий покоряет слушателей по всему миру. Затем мы перенесемся на изысканный бал XIX века, где в блеске свечей зазвучат страстные вальсы и легкие польки Иоганна Штрауса. Это позволит погрузиться в мир изящества и романтики.

Финалом вечера станет уютное путешествие к согревающему камину. Для вас прозвучат любимые рождественские хиты, такие как Jingle Bells, Merry Christmas и многие другие. Пусть знакомые с детства мелодии наполнят ваши сердца теплом и радостью, а этот праздничный вечер запомнится надолго!

Экскурсия и особенности интерьера

До начала концерта пройдет экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Он сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов обладает своим уникальным цветом и изысканными потолками, украшенными лепным декором.

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет атмосферности и позволяет ощутить дух прошлого.

Дресс-код и билеты

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI.

Внимание! В продаже доступны билеты трех категорий, в каждой из которых предусмотрена свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии также за 45 минут до концерта.
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсиями составляет 1 час 40 минут, без — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2400 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

В ближайшие дни

17 Seventeen
12+
Поп
17 Seventeen
31 июля в 18:00 Ласточка
от 650 ₽
Танго при свечах. Новогодний концерт
6+
Живая музыка
Танго при свечах. Новогодний концерт
4 января в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
Билеты
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 января в 20:00 Commode
от 1690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше