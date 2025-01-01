Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells

В самое волшебное время года приглашаем вас на уникальный концерт при свечах в стенах великолепного особняка Серебрякова. Украшенные к Новому году интерьеры создадут неповторимую атмосферу праздника, где каждая деталь будет говорить о приближении чуда!
Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI исполнит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди — шедевр, который на протяжении трех столетий покоряет слушателей по всему миру. Затем мы перенесемся на изысканный бал XIX века, где в блеске свечей зазвучат страстные вальсы и легкие польки Иоганна Штрауса. Это позволит погрузиться в мир изящества и романтики.
Финалом вечера станет уютное путешествие к согревающему камину. Для вас прозвучат любимые рождественские хиты, такие как Jingle Bells, Merry Christmas и многие другие. Пусть знакомые с детства мелодии наполнят ваши сердца теплом и радостью, а этот праздничный вечер запомнится надолго!
До начала концерта пройдет экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Он сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов обладает своим уникальным цветом и изысканными потолками, украшенными лепным декором.
В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет атмосферности и позволяет ощутить дух прошлого.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Квартет VIRTUOSI.
Внимание! В продаже доступны билеты трех категорий, в каждой из которых предусмотрена свободная рассадка на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсиями составляет 1 час 40 минут, без — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.