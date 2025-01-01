Меню
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells в Оранжерее
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт под куполом Оранжереи Таврического сада

Что общего между Вивальди, Штраусом и «Jingle Bells»? Все это можно услышать за один вечер на праздничном концерте, который пройдет в Оранжерее Таврического сада. Это отличная возможность зарядиться новогодним настроением в окружении сотен свечей и экзотических растений.

Музыкальная программа

Великолепный квартет Four Seasons исполняет «Времена года» Вивальди — шедевр, который уже триста лет покоряет сердца слушателей по всему миру. Но на этом музыкальное путешествие не заканчивается!

Зрителей ожидает волшебный вечер, в который они отправятся в мир самых любимых и популярных вальсов и польок Штрауса. А в завершение программы — уютные мелодии под новогодние хиты «Jingle Bells» и «Merry Christmas», словно перенесущие нас к камину в теплом кругу друзей и семьи.

Подарок для каждого зрителя

Перед началом концерта каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок! Это создаст атмосферу тепла и радости, что особенно важно в преддверии Нового года. Музыка, которая вас окружит, согреет сердца и подарит отличное настроение!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Декабрь
30 декабря вторник
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

Фотографии

Фотографии

