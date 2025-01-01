Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells в Оранжерее

Что общего между Вивальди, Штраусом и «Jingle Bells»? Все это можно услышать за один вечер на праздничном концерте, который пройдет в Оранжерее Таврического сада. Это отличная возможность зарядиться новогодним настроением в окружении сотен свечей и экзотических растений.
Великолепный квартет Four Seasons исполняет «Времена года» Вивальди — шедевр, который уже триста лет покоряет сердца слушателей по всему миру. Но на этом музыкальное путешествие не заканчивается!
Зрителей ожидает волшебный вечер, в который они отправятся в мир самых любимых и популярных вальсов и польок Штрауса. А в завершение программы — уютные мелодии под новогодние хиты «Jingle Bells» и «Merry Christmas», словно перенесущие нас к камину в теплом кругу друзей и семьи.
Перед началом концерта каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок! Это создаст атмосферу тепла и радости, что особенно важно в преддверии Нового года. Музыка, которая вас окружит, согреет сердца и подарит отличное настроение!
В продаже доступны билеты трех категорий:
В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.