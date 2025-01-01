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Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки при свечах в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас на необыкновенную встречу с легендами мира музыки! В этот вечер в особняке А.А. Половцова (Доме Архитектора), расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга на Большой Морской улице, вас ждет уникальная музыкальная программа.

Музыка через века

Мы собрали для вас лучшие образцы музыкального наследия: от величайших произведений эпохи барокко до неоклассики XXI века. В этом путешествии через столетия истории музыки вам поможет великолепный квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons.

Вы сможете ощутить кардинальную разницу музыкальных стилей и единство эмоций, заложенных авторами в их шедевры. Эти чувства остаются актуальными вне зависимости от исторической эпохи.

Экскурсия по особняку

Перед концертом у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам особняка, поражающим своим великолепием. Архитектор особняка, государственный деятель Александр Александрович Половцов, был известным меценатом и истинным ценителем искусства. К оформлению интерьеров он привлек лучших мастеров своего времени, что сделало этот дворец настоящим произведением искусства.

Архитектурная выверенность, богатая отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины поражает роскошью и размахом.

Исполнители

Квартет Four Seasons подарит вам незабываемые музыкальные впечатления!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

В каждой категории свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не дадут возможность посещения экспозиции.

Продолжительность концерта

Концерт с экскурсией продлится 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой в уникальной атмосфере особняка Половцова!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

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