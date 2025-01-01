Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Вечер музыки при свечах в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас на необыкновенную встречу с легендами мира музыки! В этот вечер в особняке А.А. Половцова (Доме Архитектора), расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга на Большой Морской улице, вас ждет уникальная музыкальная программа.

Музыка через века

Мы собрали для вас лучшие образцы музыкального наследия: от величайших произведений эпохи барокко до неоклассики XXI века. В этом путешествии через столетия истории музыки вам поможет великолепный квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons.

Вы сможете ощутить кардинальную разницу музыкальных стилей и единство эмоций, заложенных авторами в их шедевры. Эти чувства остаются актуальными вне зависимости от исторической эпохи.

Экскурсия по особняку

Перед концертом у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам особняка, поражающим своим великолепием. Архитектор особняка, государственный деятель Александр Александрович Половцов, был известным меценатом и истинным ценителем искусства. К оформлению интерьеров он привлек лучших мастеров своего времени, что сделало этот дворец настоящим произведением искусства.

Архитектурная выверенность, богатая отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины поражает роскошью и размахом.

Исполнители

Квартет Four Seasons подарит вам незабываемые музыкальные впечатления!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

(1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

В каждой категории свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не дадут возможность посещения экспозиции.

Продолжительность концерта

Концерт с экскурсией продлится 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой в уникальной атмосфере особняка Половцова!