Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Музыкальное путешествие с квартетом Passione

StageMagic приглашает вас в уютный исторический зал на незабываемый вечер, полон музыкальных открытий! В программе нашего мероприятия — лучшие образцы музыкального наследия, охватывающие эпохи от великих произведений барокко до неоклассики XXI века.

Уникальное сочетание эпох

Вы сможете насладиться контрастами музыкальных стилей. Экспрессивные «Времена года» Вивальди встретятся с утончённой галантной музыкой Гайдна. Строгий Канон Пахельбеля переплетётся с проникновенными мелодиями Людовико Эйнауди. Через эти контрасты мы увидим, как схожи чувства композиторов, вложенные в их шедевры, и как они находят отклик в сердце каждого слушателя, вне зависимости от времени.

Исполнители

Основным действующим лицом вечера станет великолепный квартет музыкантов-виртуозов Passione. Их мастерство и эмоции создадут неповторимую атмосферу, которая запомнится надолго.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий. В каждой категории действует свобода рассадки на стульях. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!