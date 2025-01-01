Меню
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с квартетом Passione

StageMagic приглашает вас в уютный исторический зал на незабываемый вечер, полон музыкальных открытий! В программе нашего мероприятия — лучшие образцы музыкального наследия, охватывающие эпохи от великих произведений барокко до неоклассики XXI века.

Уникальное сочетание эпох

Вы сможете насладиться контрастами музыкальных стилей. Экспрессивные «Времена года» Вивальди встретятся с утончённой галантной музыкой Гайдна. Строгий Канон Пахельбеля переплетётся с проникновенными мелодиями Людовико Эйнауди. Через эти контрасты мы увидим, как схожи чувства композиторов, вложенные в их шедевры, и как они находят отклик в сердце каждого слушателя, вне зависимости от времени.

Исполнители

Основным действующим лицом вечера станет великолепный квартет музыкантов-виртуозов Passione. Их мастерство и эмоции создадут неповторимую атмосферу, которая запомнится надолго.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий. В каждой категории действует свобода рассадки на стульях. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 12 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
21:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 26 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
21:00 от 1800 ₽

Фотографии

