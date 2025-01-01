Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Лютеранском соборе

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на необыкновенную встречу с легендами мира музыки. Это событие пройдет под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), известного своей совершенной акустикой и неповторимой атмосферой в самом сердце Петербурга.

Программа концерта

В сиянии многочисленных свечей для вас прозвучит уникальная программа, в рамках которой мы постарались собрать лучшие образцы музыкального наследия. Вы сможете насладиться произведениями от величайших композиторов эпохи барокко до неоклассики XXI века.

Исполнители

В этом музыкальном путешествии вам поможет великолепный струнный квартет Four Seasons. Они перенесут вас через столетия истории музыки, позволяя ощутить разнообразие музыкальных стилей и схожесть эмоций, которые закладывали авторы в свои шедевры.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Это событие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и ощутить всю глубину человеческих переживаний!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
ЗКР, А.Ньяга, Аб-т № 9
21 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
6+
Классическая музыка
АСО, Д.Ботинис, Н.Борисоглебский Аб-т № 7
24 января в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
10 августа в 19:15 Commode
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше