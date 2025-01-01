Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Музыкальное путешествие в Лютеранском соборе

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на необыкновенную встречу с легендами мира музыки. Это событие пройдет под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), известного своей совершенной акустикой и неповторимой атмосферой в самом сердце Петербурга.

Программа концерта

В сиянии многочисленных свечей для вас прозвучит уникальная программа, в рамках которой мы постарались собрать лучшие образцы музыкального наследия. Вы сможете насладиться произведениями от величайших композиторов эпохи барокко до неоклассики XXI века.

Исполнители

В этом музыкальном путешествии вам поможет великолепный струнный квартет Four Seasons. Они перенесут вас через столетия истории музыки, позволяя ощутить разнообразие музыкальных стилей и схожесть эмоций, которые закладывали авторы в свои шедевры.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Это событие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и ощутить всю глубину человеческих переживаний!