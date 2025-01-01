Магия свечей. «От Вивальди до Эйнауди» в особняке Серебрякова

Музыкальный вечер в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный вечер muzyki в мерцании сотен свечей. Вы услышите лучшие образцы музыкального наследия, охватывающие эпоху барокко и неоклассику XXI века.

Чудеса музыки от VIVALI и ЭйНАУДИ

Великолепный квартет VIRTUOSI исполнит для вас программу, в которой состоится грандиозный диалог двух итальянских титанов музыки: Антонио Вивальди и Людовико Эйнауди. Несмотря на разделяющие их три века, их гениальность и мировая слава роднит их творчество.

Антонио Вивальди

Антонио Вивальди (1678-1741) — виртуозный скрипач и плодовитый композитор, чья музыка полна энергии и страсти. Он мастер контрастов, умело сочетая мощные tutti и нежные соло, бурные эмоции и лирическую созерцательность. Влияние Вивальди на развитие инструментальной музыки колоссально.

Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди (р. 1955) — один из самых популярных современных композиторов. Его стиль, основанный на неоклассике и минимализме, завоевал сердца миллионов слушателей, звуча в фильмах (например, «1+1», «Черный лебедь», «Это Англия»), рекламе и на радио. Эйнауди создал уникальный стиль, который наполнил современную фортепианную музыку новым дыханием.

Экскурсия и атмосфера

В рамках мероприятия вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы сможете насладиться оригинальным фасадом и дворцовыми интерьерами в стилях классицизма и барокко. Вестибюль украшает великолепная мраморная лестница, а парадные залы радуют глаз цветами, чудесными потолками и богатым лепным декором. Здесь также сохранились изразцовые печи XIX века.

Рекомендуемый дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Выбор билетов включает три категории с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсиями. Начало экскурсии в 19:45.

1-й ряд с экскурсиями. Начало экскурсии в 19:45. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без них. Начало экскурсии в 19:45.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без них. Начало экскурсии в 19:45. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Эскурсия занимает 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.