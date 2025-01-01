Магия свечей. «От Вивальди до Эйнауди» в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный вечер muzyki в мерцании сотен свечей. Вы услышите лучшие образцы музыкального наследия, охватывающие эпоху барокко и неоклассику XXI века.
Великолепный квартет VIRTUOSI исполнит для вас программу, в которой состоится грандиозный диалог двух итальянских титанов музыки: Антонио Вивальди и Людовико Эйнауди. Несмотря на разделяющие их три века, их гениальность и мировая слава роднит их творчество.
Антонио Вивальди (1678-1741) — виртуозный скрипач и плодовитый композитор, чья музыка полна энергии и страсти. Он мастер контрастов, умело сочетая мощные tutti и нежные соло, бурные эмоции и лирическую созерцательность. Влияние Вивальди на развитие инструментальной музыки колоссально.
Людовико Эйнауди (р. 1955) — один из самых популярных современных композиторов. Его стиль, основанный на неоклассике и минимализме, завоевал сердца миллионов слушателей, звуча в фильмах (например, «1+1», «Черный лебедь», «Это Англия»), рекламе и на радио. Эйнауди создал уникальный стиль, который наполнил современную фортепианную музыку новым дыханием.
В рамках мероприятия вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы сможете насладиться оригинальным фасадом и дворцовыми интерьерами в стилях классицизма и барокко. Вестибюль украшает великолепная мраморная лестница, а парадные залы радуют глаз цветами, чудесными потолками и богатым лепным декором. Здесь также сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Выбор билетов включает три категории с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Эскурсия занимает 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.