Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее

Музыкальное путешествие с Four Seasons в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальное событие, которое сочетает в себе музыку, атмосферу и природу. В окружении сотен свечей и тропических растений Оранжереи Таврического сада вы сможете насладиться завораживающей программой, включающей лучшие образцы музыкального наследия.

Музыкальное наследие от барокко до неоклассики

В этот вечер прозвучат произведения, охватывающие широкий спектр музыкальных эпох: от величайших шедевров барокко до неоклассики XXI века. Вы сможете сравнить экспрессию знаменитых «Времен года» Антонио Вивальди с глубочайшим трагизмом Adagio Самуэля Барбера, а также ощутить разницу между сдержанной строгостью канона Пахельбеля и сентиментальной грустью пьес Людовико Эйнауди.

Исполнители

Великолепный квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons проведет вас через столетия истории музыки, помогая понять, как эмоции и смыслы, заложенные композиторами, остаются актуальными вне зависимости от времени.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций вместе с Four Seasons!