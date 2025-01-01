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Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Four Seasons в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальное событие, которое сочетает в себе музыку, атмосферу и природу. В окружении сотен свечей и тропических растений Оранжереи Таврического сада вы сможете насладиться завораживающей программой, включающей лучшие образцы музыкального наследия.

Музыкальное наследие от барокко до неоклассики

В этот вечер прозвучат произведения, охватывающие широкий спектр музыкальных эпох: от величайших шедевров барокко до неоклассики XXI века. Вы сможете сравнить экспрессию знаменитых «Времен года» Антонио Вивальди с глубочайшим трагизмом Adagio Самуэля Барбера, а также ощутить разницу между сдержанной строгостью канона Пахельбеля и сентиментальной грустью пьес Людовико Эйнауди.

Исполнители

Великолепный квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons проведет вас через столетия истории музыки, помогая понять, как эмоции и смыслы, заложенные композиторами, остаются актуальными вне зависимости от времени.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций вместе с Four Seasons!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽

В ближайшие дни

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