Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее

StageMagic приглашает вас на уникальное событие, которое сочетает в себе музыку, атмосферу и природу. В окружении сотен свечей и тропических растений Оранжереи Таврического сада вы сможете насладиться завораживающей программой, включающей лучшие образцы музыкального наследия.
В этот вечер прозвучат произведения, охватывающие широкий спектр музыкальных эпох: от величайших шедевров барокко до неоклассики XXI века. Вы сможете сравнить экспрессию знаменитых «Времен года» Антонио Вивальди с глубочайшим трагизмом Adagio Самуэля Барбера, а также ощутить разницу между сдержанной строгостью канона Пахельбеля и сентиментальной грустью пьес Людовико Эйнауди.
Великолепный квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons проведет вас через столетия истории музыки, помогая понять, как эмоции и смыслы, заложенные композиторами, остаются актуальными вне зависимости от времени.
Обратите внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:
В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций вместе с Four Seasons!