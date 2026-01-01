Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

8 марта станет днем, когда классика и современность соединятся в уникальной программе, наполненной светом и музыкой. Вивальди задает ясные и четкие формы, а Людовико Эйнауди продолжает этот разговор на языке современных звуков.
Зеленый зал арт-пространства «Особняк 1898» наполнится мягким светом сотен свечей. Каждое произведение будет внезапно трогать сердца зрителей и создавать особую атмосферу, в которой время замедляется.
Программа концерта включает произведения всемирно известных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Яна Тирсена. Эти мастера создают головокружительные симфонические партии и завораживающие мелодии, которые стали неотъемлемой частью современного кинематографа.
Концерт пройдет в интерьере классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство, дополненные сотнями свечей, создадут романтическую атмосферу и добавят магии к каждому произведению.
Исполнитель: квартет PASSIONE.
В продаже доступны билеты трех категорий с возможностью свободной рассадки:
Продолжительность концерта составит 75 минут. Вход разрешен для зрителей старше 6 лет.