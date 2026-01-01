Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Музыка в свете свечей: концерт от квартета PASSIONE

8 марта станет днем, когда классика и современность соединятся в уникальной программе, наполненной светом и музыкой. Вивальди задает ясные и четкие формы, а Людовико Эйнауди продолжает этот разговор на языке современных звуков.

Зеленый зал арт-пространства «Особняк 1898» наполнится мягким светом сотен свечей. Каждое произведение будет внезапно трогать сердца зрителей и создавать особую атмосферу, в которой время замедляется.

Музыка, знакомая каждому

Программа концерта включает произведения всемирно известных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Яна Тирсена. Эти мастера создают головокружительные симфонические партии и завораживающие мелодии, которые стали неотъемлемой частью современного кинематографа.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в интерьере классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство, дополненные сотнями свечей, создадут романтическую атмосферу и добавят магии к каждому произведению.

Подробности о концерте

Исполнитель: квартет PASSIONE.

В продаже доступны билеты трех категорий с возможностью свободной рассадки:

Категория VIP: 1-й ряд.

1-й ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 75 минут. Вход разрешен для зрителей старше 6 лет.