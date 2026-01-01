Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка в свете свечей: концерт от квартета PASSIONE

8 марта станет днем, когда классика и современность соединятся в уникальной программе, наполненной светом и музыкой. Вивальди задает ясные и четкие формы, а Людовико Эйнауди продолжает этот разговор на языке современных звуков.

Зеленый зал арт-пространства «Особняк 1898» наполнится мягким светом сотен свечей. Каждое произведение будет внезапно трогать сердца зрителей и создавать особую атмосферу, в которой время замедляется.

Музыка, знакомая каждому

Программа концерта включает произведения всемирно известных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Яна Тирсена. Эти мастера создают головокружительные симфонические партии и завораживающие мелодии, которые стали неотъемлемой частью современного кинематографа.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в интерьере классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство, дополненные сотнями свечей, создадут романтическую атмосферу и добавят магии к каждому произведению.

Подробности о концерте

Исполнитель: квартет PASSIONE.

В продаже доступны билеты трех категорий с возможностью свободной рассадки:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 75 минут. Вход разрешен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Март
8 марта воскресенье
15:00
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
от 1800 ₽

