Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Концерт классической и современной музыки в культурном центре «Вокруг центр»

Культурный центр «Вокруг центр» приглашает на уникальный концерт, который объединит произведения великих композиторов от Вивальди до Эйнауди. Вечер обещает создать атмосферу романтической неоклассики, при этом каждый звук будет словно проникать в сердце

Зелёный зал, оформленный в классическом стиле XIX века, станет идеальным фоном для этого музыкального события. Высокие потолки и изысканная лепнина будут подчеркиваться мягким светом сотен свечей, создавая особую обстановку для зрителей.

Программа концерта

Концерт включает в себя произведения известных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Яна Тирсена. Их музыка стала неотъемлемой частью современного кинематографа, а каждое исполнение — это настоящее откровение. В программе будет представлена гармония классики и современности, где Вивальди задает ясность и форму, а Эйнауди продолжает разговор на новом, актуальном языке.

Исполнители

Вечер будет сопровождаться игрой квартета Passione, который подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Информация для зрителей

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP – 1-й ряд.

Категория A – 2-й и 3-й ряды.

Категория B – все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность концерта составит 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.