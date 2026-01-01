Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Культурный центр «Вокруг центр» приглашает на уникальный концерт, который объединит произведения великих композиторов от Вивальди до Эйнауди. Вечер обещает создать атмосферу романтической неоклассики, при этом каждый звук будет словно проникать в сердце
Зелёный зал, оформленный в классическом стиле XIX века, станет идеальным фоном для этого музыкального события. Высокие потолки и изысканная лепнина будут подчеркиваться мягким светом сотен свечей, создавая особую обстановку для зрителей.
Концерт включает в себя произведения известных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Яна Тирсена. Их музыка стала неотъемлемой частью современного кинематографа, а каждое исполнение — это настоящее откровение. В программе будет представлена гармония классики и современности, где Вивальди задает ясность и форму, а Эйнауди продолжает разговор на новом, актуальном языке.
Вечер будет сопровождаться игрой квартета Passione, который подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта составит 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.