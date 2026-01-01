Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Вечер симфонической музыки в историческом особняке

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный выдающимся композиторам современности: Людовико Эйнауди, Хансу Циммеру и Яну Тирсену. Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным откровением, которое подарит вам незабываемые ощущения и эмоции.

Романтическая атмосфера

Концерт пройдет в Зеленом зале исторического пространства «Особняк 1898», выполненном в стиле классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство будут окружены сотнями свечей, создавая особую романтическую атмосферу вечера.

История места

«Особняк 1898» — это памятник архитектуры, который хранит дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, он впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Ранее здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось знаменитое кабаре «Фортуна». На втором этаже располагался один из первых электробиографов, где когда-то звучала музыка, которая теперь будет исполнена для вас.

Исполнители и детали концерта

Музыку представит квартет PASSIONE. Продолжительность концерта составит 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться симфоническими произведениями, которые навсегда изменят ваше представление о музыке в кино!