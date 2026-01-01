Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Музыкальный вечер в Особняке 1898

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет концерт квартета PASSIONE. В программе — произведения от Вивальди до Эйнауди, создающие атмосферу романтической неоклассики. Зал будет освещён сотнями свечей, что придаст событию особое настроение.

Особняк, построенный по проекту архитектора Гулина, когда-то был центром торговой жизни и кинопоказов. Концерт понравится любителям классической музыки и романтической атмосферы.

8 марта символично соединяет прошлое и настоящее — так устроена и эта программа. Вивальди задаёт классическую ясность и форму, Эйнауди продолжает разговор языком современности. Представьте, как в Зеленом зале мягкий свет сотен свечей отражается на стенах, а каждое произведение проникает в сердце. Артисты создадут атмосферу, в которой время замедляется.

Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен — это композиторы, чьи произведения исполняются по всему миру. Их музыка продолжает удивлять и завораживать, ведь именно она придаёт современному кинематографу особую глубину.

Концерт пройдет в Зеленом зале, выполненном в стиле классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство в сочетании с сотнями свечей создадут особую романтическую атмосферу.

Исполнители

Квартет «Passione».

Билеты

В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

Категория А: 2-й и 3-й ряды.

Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность

Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет.