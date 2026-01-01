Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Особняке 1898

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет концерт квартета PASSIONE. В программе — произведения от Вивальди до Эйнауди, создающие атмосферу романтической неоклассики. Зал будет освещён сотнями свечей, что придаст событию особое настроение.

Особняк, построенный по проекту архитектора Гулина, когда-то был центром торговой жизни и кинопоказов. Концерт понравится любителям классической музыки и романтической атмосферы.

8 марта символично соединяет прошлое и настоящее — так устроена и эта программа. Вивальди задаёт классическую ясность и форму, Эйнауди продолжает разговор языком современности. Представьте, как в Зеленом зале мягкий свет сотен свечей отражается на стенах, а каждое произведение проникает в сердце. Артисты создадут атмосферу, в которой время замедляется.

Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен — это композиторы, чьи произведения исполняются по всему миру. Их музыка продолжает удивлять и завораживать, ведь именно она придаёт современному кинематографу особую глубину.

Концерт пройдет в Зеленом зале, выполненном в стиле классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство в сочетании с сотнями свечей создадут особую романтическую атмосферу.

Исполнители

Квартет «Passione».

Билеты

В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность

Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
10 октября в 18:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Opera Night
12+
Классическая музыка
Opera Night
8 марта в 23:00 Эссе
от 1200 ₽
Stand Up. Опытные комики
18+
Юмор
Stand Up. Опытные комики
7 марта в 18:30 Flash Bar
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше